Lustlik video: varjupaigakoertele korraldati enneolematu kingisadu

Koerad said välja valida neile meeldiva jõulukingi

Jõululaupäev on nüüdseks möödanik, kuid pühaderõõmu jätkub Iirimaa loomapäästeorganisatsiooni Dogs Trust Ireland hoolealustele pikaks ajaks. Nimelt said koerad välja valida just neile meeldivaimad jõulukingid.