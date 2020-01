Tähtis teada ⟩ Viis omanike tehtavat viga, mis kasside eluiga lühendavad

Portaal Limon vahendab viis viga, mida kassiomanikud looma pidades teha võivad.

Sa käid kassiga harvem kui kord aastas arsti juures

Veterinaari külastamine on paljudele kassiomanikele vastumeelt. See võib loomale põhjustada suurt stressi — miks siis teda asjatult kiusata, kui kõik korras on? Selline mõtteviis aga hea ei ole, sest kassidel on kombeks ebamugavuse märke mitte välja näidata. Kui lõpuks aru saad, et midagi valesti on, võib aga olla liiga hilja. Lihtne on loota, et lemmiku tervis on korras ja arstlikku abi ta ei vaja, kuid ülevaatusel käimine ei ole kunagi halb mõte.

Sa lased kassi rõdule või lahtise akna lähedusse

Kassid on loomult uudishimulikud ja nutikad tegelased, kuid terav meel ei kaitse neid kaasasündinud instinktide eest. Mööda lendav lind võib olla vastupandamatu saak ning hüpe tühjusesse on kerge tulema. Kõrgelt kukkumine toob aga paremal juhul kaasa haavad ja luumurrud, halvemal juhul aga surma. Ka tuulutusasendisse jäetud aknad on surmalõksud: praost läbi pugeda üritav kass jääb sinna suure tõenäosusega kinni ning kurb lõpp on kiire tulema.

Sa ei lase kassi kastreerida või steriliseerida

Paljud kassiomanikud arvavad ekslikult, et lemmiku lõikusele viimine on kohutav tegu ning põhjustab kassile edaspidi vaevusi. Tõde on aga, et kassi elukvaliteet lõikuse järel ei kahane. Pigem vastupidi — loom on rahulikum ja kuulekam ning tema iseloom parem. Lõikamata loomadel võib suurema tõenäosusega tekkida neoplaasia, mis toob aja möödudes kaasa vähi.

Sa ei kammi pikakarvalist lemmikut

Võib tunduda, et pikakarvalised kassid saavad oma kasuka haldamisega suurepäraselt ise hakkama, kuid tegelikult on nende abistamine vajalik. Kassi regulaarne harjamine aitab vältida tuustide teket ning vähendab riski, et loom end ise puhastada püüdes suurel hulgal karvu alla neelab. Kui karvapall seedesüsteemist oksendamisega ei välju, võib see soolestiku ummistada ning loomale väga kurvalt lõppeda.

Sa annad kassile ebasobivat toitu