Jõulukingiks elu - kassipoeg Ella lugu

Parvoviirus võib maha murda kõik loomad, sealhulgas kodused lemmikud, kes ei pea haige loomaga isegi otseselt kokku puutuma. Selle välja ravimine on jahmatamapanevalt kallis ja ei pruugi õnnestuda ning viirusega võitlemine nõuab tüütuid ettevaatusabinõusid, sest ainult korralik karantiin on edu garantiiks.

Jõulupühade eel sai MTÜ Loomapäästegrupp teate seitsmest parvokahtlusega kassipojast. Kaks kiisuhakatist lahkusid peagi üle vikerkaaresilla, kuid mida teha ülejäänud viiega? Vaid nädal ravi läheb maksma umbes 5000 eurot. Kas on lootust, et ülejäänud kassid jäävad ellu? Kas inimesed oleksid nõus nende jaoks annetama? Kuhu kõik viis looma hoiule panna?

«Need olid mu küsimused jõulupühade eel. Kaine mõistus ja ratsionaalne mõtlemine tüürivad eutanaasia suunas,» kirjutas Loomapäästegrupi juhatuse liige Heiki Valner oma blogis. «No ei ole raha! No ei pane teisi loomi ohtu! Kasse on niigi palju ja kodusid ei jagu! Eutanaasia! Loomulikult eutanaasia! Õnneks või kahjuks pole me Loomapäästegrupis väga ratsionaalsed tüübid. Lisaks andsid nelja kiisupoja analüüsid parvo suhtes ka negatiivse vastuse. Imede ime ja haige oli vaid üks loom.»

Loomulikult otsustati sellele ühele õnnetule võimalus anda. Hingevaakuva kassipojaga keset ööd Lääne-Virumaalt Tallinnasse kiirabisse kihutanud vabatahtlik Agnesel jäi üle vaid loota, et loomake veterinaaride toel kosub. Nädal hiljem oli viletsa hiirekuninga eluvaim tagasi.

«Ta on parim kass üldse! Ta on kõige nunnum! Ta on meie kõigi südamed võitnud,» jagas Heiki Valner kliiniku assistendi sõnu, kui kassikesele järele läks. «Oi, kus tahaks endale võtta, aga meil kõigil ju juba loomad kodus olemas!» Ka loomapäästja ise pidi nentima, et Ella on tõepoolest armas ja mänguhimuline — suurepärane kodukassimaterjal.

Nüüd otsibki Loomapäästegrupp Ellale kodu. Eelistatud on inimene, kel teisi kasse pole, sest Ella võib veel mõned nädalad nakkusohtlik olla. Ka antibiootikume tuleb Ellale manustada, kuid kui kodupakkujal kiire ei ole, võib Ella kuni ravi lõpuni Loomapäästegrupi hoiukodus olla.

«Ella tõestas, et tahab elada ja tal läks paremini kui kahel liigikaaslasel. Inimene oli ja on talle selles võitluses abiks ning pole üldse oluline kas see on mõistlik tegevus või mitte,» nentis Valner. «Inimene teeb palju asju südame, mitte mõistuse häält kuulates ja jummel tänatud, et nii on! Palja mõistusega me kaugele ei jõuaks.»

Ella sai jõulukingiks elu ja seda elu imekinki ta ise hinnata ehk ei oskagi. Päris kindlasti oskab ta hinnata aga armastavat peret. Kui sina sooviksid Ellale. kodu pakkuda, võta Loomapäästegrupiga ühendust aadressil info@animalrescue.ee või telefonil +372 53 603 604.