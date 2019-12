Päevakäpp: kortermajade vahel luusinud Miškin võlub sooja südamega

Nurriku leidja rääkis, et Miškinit võis nende maja ümber luusimas näha juba pikalt ning kohe tekkis kahtlus, et nii sõbralikul kiisul peab olema oma kodu.

Leidja pani Miškinist kuulutused üles ning seejärel väitsid ühed väiksed poisid, et tegu ongi nende kassiga. Nad lubasid emale sellest teada anda, et kiisu koju tagasi viia. Kahjuks laste ema aga ühendust ei võtnud ning ei olegi täpselt teada, kas Miškin võis neile kuuluda või mitte.

Nüüd on aga Miškin turvakodu hoole all ning otsib omale uut ja hoolivat päriskodu. Oh, kui te seda Miškinit näeksite! Teate, te armuksite kohe ära. Nii sõbralik, nii paimaias, nii jutukas ja lustlik — nagu üks tõeline sõber! Hetkel ei ole aga Miškin veel omale uut südamesõpra leidnud. Äkki võiksid sina olla see, kes Miškiniga üheskoos uude aastasse sammub?