Tuppa toodud jõulupuu peitis endas sulist saladust

Kaku avastas enam kui nädal hiljem peretütar, kes lindu nähes ehmatas ja sellest emale rääkima jooksis. Katie McBride Newman, kes oli kuuse ehtimisel puhtjuhuslikult kasutanud ka kakukujulisi ehteid, arvas esialgu, et küllap üks neist tütart hirmutaski. Asja uurima minnes nägi lõpuks temagi, et sügaval okste vahel istus väike aedpäll.

«See oli üllatav, kuid mitte hirmus — meie pere armastab loodust ja loomi» rääkis Katie väljaandele The Guardian ja lisas, et esimese asjana avasid pereliikmed maja uksed ja aknad, kuid lind lahkuda ei soovinud. Katie abikaasa Bill nentis, et kakul paistis kuuse sees mugav olevat, kuid kuna toitu tal kusagilt võtta ei olnud, kutsuti kohale metsloomaspetsialistid, kes linnu kinni püüdsid ja loodusesse lasid.