Päevakäpp: paimaias Timmu ootab kodu juba üle aasta

Mõnikord lähebki õnneks ja mööduvad jalapaarid tulevad turvakodusse. Oh seda rõõmu - kõik ajavad vuntsid rõngasse ja kõrvad kikki, sest äkki on just need tulijad ÕIGED inimesed, kes päriskodu pakuvad. Minagi olen seda oodanud ja lootnud, kuid ei... Alati valitakse keegi teine ning ühte tavalist mustvalget kassipoissi ei märka keegi.