Soome lemmikloomaturgu valitseb eestlaste innovatiivne toode

Eestis on EcoPetBoxi liivakastid ja toidunõud saadaval PetCitys. Nüüd on loomatualetid valikus ka Rocca al Mare Prismas, mis tähendab, et eestlaste lemmikloomatarbeid müüakse Soome ning ringiga tulevad need Eestisse naabrite jaekaubanduskontserni kaudu tagasi.

EcoPetBoxi kaasasutaja Jörgen Sildvee tõdes, et vanapaberist liivakastid on Soome lemmikloomaturul edukad. «Soomes müüakse neid suurimates konkureerivates jaekaubanduskettides nagu K-grupis ja SOK-is, viimase jaekaubanduskontserni alla kuulub sealhulgas tütarettevõttena Prisma,» sõnas Sildvee.

Soome edasimüüja Antti Koskela ütles, et nõudlus on EcoPetBoxi toodete järele kasvutrendis. «Ostan regulaarselt iga kuu tuhandeid komplekte EcoPetBoxi liivakaste Eestist Soome. Usun, et kahe järgmise aastaga kasvab see hulk viiekordselt.»

EcoPetBoxi toodete edukus seisneb Koskela sõnul nende trendikuses ning mugavuses. «Inimeste keskkonnateadlikkus on tõusnud ning poed on valmis välja vahetama plastikust tarbeesemeid ökoloogilisemate vastu. EcoPetBox vastab trendika tarbija vajadustele ideaalselt – nad on loodussõbralikud, neid saab ümber töödelda ja komposteerida ning lemmikloomatarvikuid ei pea puhastama, kasutades selleks kemikaale.»

Soome hakatakse lähiajal tarnima ka EcoPetBoxi biolagunevat kassiliiva ja toidunõusid. Sildvee selgitusel on sealsed loomaomanikud nende tooted väga hästi vastu võtnud. «On isegi juhtunud, et meiega on ühendunud Soomest Eestisse kolinud kliendid, kes pole EcoPetBoxi siinsetes jaemüügikettides näinud ning uurinud, kuidas neid tellida saaks.»