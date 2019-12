Loomakaitsjad annavad nõu: seitse ideed loomasõbralikeks jõulupühadeks

1) Kaalu jõululaua katmist uuest vaatevinklist

Jõulud on rahu ja rahunemise püha. Taimseid ja kannatustevabasid alternatiive on saada järjest rikkalikumalt, ning need sobivad jõulumeeleoluga märkimisväärselt paremini kui loomsed tooted. Ideid leiab näiteks lehtedelt Lihavaba Laupäev, Nami-Nami, vegan.ee, veganmaailm.com, taimetoit.ee.

2) Väldi jõuluriietuses ja kingitustes karusnahka

Tänapäeval püüab juba suurem osa elanikkonnast karusnahka vältida. On fakt, et karusloomadel ei ole farmides võimalusi liigiomaseks käitumiseks ning et sealsed puurid ei taga loomade heaolu. Karusnahk on keskkonnavaenulik ja inimese tervist kahjustav materjal. Anna siin lubadus, et ei osta kunagi karusnahka.

3) Eelista kosmeetikat ja kodupuhastusvahendeid, mida ei ole testitud loomadel

Loomkatseteta kosmeetika on paljudele tuttav teema, aga harvem mõeldakse, et ka erinevaid kodukemikaale võidakse testida loomadel. Kosmeetika- ja keemiatööstuse loomkatsed ei ole mitte ainult eetiliselt hukkamõistetavad, vaid need on ka ebavajalikud ja küsitavad. Loomkatsed saab asendada meetoditega, mis on sageli loomkatsetest usaldusväärsemad ja soodsamad.

4) Pea meeles, et loomad ei ole jõuluaja meelelahutus

Suur osa loomade meelelahtuslikust eksponeerimisest põhjustab neile ühel või teisel moel kannatusi. Tõmbenumbrid, kus tähelepanu keskmes on näiteks põhjapõder, võivad olla loomadele väga stressirohked ja pidev melu võib põhjustada loomadele psüühilisi kannatusi. Kui on soov tutvuda looduses või taludes elavate loomade ja nende eluviisidega, on loomasõbralikemaks kohtadeks erinevad varjupaigad, avatud talud ja metsloomi hooldavad keskused. Sellistes kohtades tegutsetakse tavaliselt loomade, mitte maksvate klientide huvidest lähtuvalt.

5) Külasta lemmikloomade varjupaiku

Vii jõulumeeleolu ka kodututele ja hüljatud kassidele-koertele. Vaata siit, mida varjupaigad vajavad.

6) Ära lase ilutulestikku

Ilutulestik on loomadele hirmutav. Kui kodukohas siiski ilutulestikku korraldatakse, siis loe siit, kuidas loomadega ilutulestiku ajal käituda ja kuidas neid rahustada.

7) Alusta väikestest asjadest, aga ära piirdu sellega

Loomasõbralikud eluviisimuudatused on konkreetsed väikesed teod, mida on lihtne oma igapäevaellu sulatada. Oma suhtumist loomadesse on aga hea sügavamaltki vaadelda: Miks inimindiviidil on väärtus iseeneses, mida ei tohi kahjustada, kuid looma väärtust seostatakse seevastu sageli vaid temast saadava kasuga? Miks nähakse koera väärtuslikumana kui siga?