Mis on sinu uusaastalubadus oma lemmikule?

Kutsikaga on jaanuar hea aeg koertekooliga alustamiseks, kuna alustavad uued grupid. PetCity kutsikakool on mõeldud 2,5-4 kuu vanustele koertele ja nende omanikele. Kutsikakoolis õpetatakse nii suhtlemist omaniku ja koera vahel kui elementaarsete käskluste andmist. Oluline on jälgida, et esimeseks koolitunniks oleks koera esmasest vaktsineerimisest möödas vähemalt kaks nädalat. Selle tõestuseks on vajalik tundi kaasa võtta ka vaktsineerimistõend. PetCity kutsikakoolis annavad teadmisi edasi oma ala spetsialistid. End ja oma lemmikut saad kirja panna siin.