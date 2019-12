Päevakäpp: imeline Stella otsib kaaslast kogu eluks

Algselt rääkis kuri kuulujutt, et Stella on veidi metsik - tegelikult ei ole see nii. Ta ei ole kuri ja ei vehi inimese hirmutamiseks käpaga. Ebamugavustundest annab ta peamiselt teada end veidi eemale tõmmates. Tegelikult võtab ta uudishimulikult vastu ka vaiksed ja kannatlikud paid.

Oleme ausad, Stella on esimesest päevast peale olnud siiras segaduses, kui talle pai teha — ühtaegu tundub see temani sirutuv käsi nii hirmus, samas ootab ta selle vapralt ära ja siis see uudishimuhelk ta simis, et «otoot see on ju päris mõnus».

Jaanuaris 2020 saab Stellal täis tervelt kaks aastat Pesaleidja kassitoas elamist. Ta ise saab alles kolmeaastaseks. Ta on vaktsineeritud, kiibistatud, steriliseeritud ning saanud regulaarselt parasiiditõrjed, mis tähendab, et ta on täiesti valmis minema oma päris koju. Küll aga on teda alati takistanud see, et ta ei ole esimene kass, kes külalistele uksele vastu jookseb. Ta ootab kannatlikult oma pehmes pesas, et keegi teda märkaks.