Suur edetabel: Lemmiku loetuimad lood aastal 2019

Pennsylvanias elavad Chris ja Holly Persic said ebameeldiva üllatuse osaliseks — nende auto kapotialuse vallutasid oravad, kes sellest oma talvevarude lao tegid.

Kana kõnnib rahulolevalt pikas koridoris puuride vahel. Lõpuks ometi on ta saanud välja imepisikesest raudpuurist, kus on pidanud veetma mune tootes terve elu. Paha aimamata nokib ta vahekäigus kruusaterakesi, kuni kostub õhku läbilõikav pauk...

Inglismaal Gloucesteris elav Stephen Mckears märkas ühel päeval, et tema aiakuuri töölaual olevad asjad muutsid üleöö asukohti. Kui pensionär õhtul lauale kila-kola jättis, oli see hommikuks ilusti karpi pandud ning Mckears otsustas välja selgitada, mis täpselt toimumas oli.

Lääne prefektuur sai tähelepanelikult inimeselt teate, et Saaremaal liigub arvatavalt alkoholi tarvitanud naine tee peal hobuse seljas.

Foto on illustratiivne.

Ilvesed on tagasihoidlikud loomad, ent hea õnne korral õnnestub mõnel inimesel neid ka oma silmaga näha. Eesti Jahimeeste Seltsile (EJS) saatis üks liikleja video ilvestest, kes teeserval oma igapäevatoimetusi tegid.

Võiks eeldada, et ükski kass ei suuda vastu panna instinktile hiiri püüda ja saak siis maha murda. Alati see aga nii ei ole — üks kassi-hiire duo tõestab, et omavahel võib ka sõbralikult läbi saada ja maid jagada.