Tallinna lähistel avati koertele mõeldud omanäoline tajutuba

Õppeaine Ökodisain raames kodus leiduvatest taaskasutatud materjalidest sündinud keskkond aitab koeral stressi maandada või pakkuda lihtsalt lõbusat vaheldust argipäeva. Eesmärgiks oli juhtida tähelepanu meie kõrval elavate lemmikute vajadustele. Teadvustades, et koerad liigina kasutavad maailma kogemiseks peamiselt haistmismeelt, pakume ehk neile rohkem võimalusi nina maas avastada ja uudistada.

Projekti ühe autori Jete Elisabeth Sellenbergi sõnul saab turvalises keskkonnas uusi lõhnu, maitseid, tekstuure ja helisid uurides koer keskenduda ja rahuneda. «Eriti aktuaalne on selline võimalus pühadehooajal, mil valjud ilutulestike kärgatused põhjustavad paljudele koertele ebamugavust ja hirmu,» selgitas Jete.

«Oleme kujundanud toa nii, et selles oleks looma jaoks võimalikult palju huvitavat ja meeldivat,» lisas Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi integreeritud loodusteaduste kolmanda kursuse tudeng Kirke Pärnapuu. «Testisime ruumi võimalusi meie endi koertega ja nägime, et nende käitumine ja eelistused on küll erinevad, aga nad kõik kasutasid pakutud võimalust kogeda, privaatselt ja omas tempos, kasutades kõiki meeli.»

Koeraomanikel on võimalik eelnevalt registreerides tajutuba oma koera jaoks 20 minutiks reserveerida. Selle kasutamine on tasuta, kui koeraomanik võtab ise kaasa koerale erinevaid maiuseid ruumi peitmiseks. Samuti on võimalus sümboolse tasu eest valida oma koerale maiustused kodumaise brändi FendaFi valikust.

Taju-, tunnetus-või sensoorne tuba/aed (inglise keeles sensory room/garden) kui toetav ja stimuleeriv spetsiaalne keskkond, on laste ja erivajadustega inimeste õpetamisel ja arendamisel laialt levinud. Lemmikloomadele sarnaste võimaluste loomine on aga kogu maailmas uus ent kiiresti leviv trend.

Hiljuti Eestis loengu andnud maailmakuulus koerte koolitaja ja raamatu «Koerte rahustavad signaalid» (On Talking Terms With Dogs: Calming Signals) autor Turid Rugaas usub, et koerte tajuaiad ja -toad on lemmiklooma pidamise tulevik ja koerte treeningsaalide asemel rajatakse tulevikus nende heaolu tagamiseks rohkem just erinevaid rikastavaid elamusruume.