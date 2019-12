Humoorikad klõpsud: väike ninasarvik ei suutnud mudavanni kutsele vastu panna

Väike laimokk-ninasarvik sai nimeks Future ehk Tulevik, et sümboliseerida kui tähtis tema sünd ohustatud liigi kaitsmisele on. Homme kuuvanuseks saav ninasarvikuplika veedab suurema osa aja ema seltsis, kuid armastab ka väliaedikus ringi kepsutada. «Future'i lemmikasi on muda,» muljetas talitaja Marco Zeno. «Kui ta mudaloiku märkab, ei jäta ta mingil juhul kasutamata võimalust sinna pikali visata.»

Lisaks sellele, et Future on 100. San Diegos sündinud ninasarvik, on ta haruldane ka selle poolest, et nägi ilmavalgust tänu kunstlikule viljastamisele. Ninasarvikute kunstliku viljastamise katseid tehakse aga selleks, et päästa väljasuremisest põhja laimokk-ninasarvikud, keda on maailmas alles vaid kaks.