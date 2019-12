Fotod: venelane püüdis noort orangutani reisikohvris smugeldada

Lisaks orangutanile oli vene kodaniku pagasis veel kaks gekot ja viis sisalikku. AFP vahendab, et smugeldaja Andrei Zhestkov mõisteti juulis süüdi ning tal tuleb kanda ära aasta vanglakaristust.

Andrei Zhestkov selgitas uurimisel, et ostis orangutani Jaava saarelt ning maksis tema eest 3000 dollarit. Zhestkovi väitel kuulis ta sõbralt, et niiviisi toimides võib ta orangutani omale lemmikloomaks jätta. Et umbes kaheaastane inimahv reisi ajaks uinutada, söötis Zhestkov talle sisse allergiarohtu.