Eesti jahimehed kutsuvad üles pühadel liigse müra tekitamisest loobuma

«Austame pühadel vanu traditsioone, aga teeme seda mõistlikult,» selgitas Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts. «Vaatamata sellele, et jõulud on rahuaeg, on viimastel aastatel paugutama hakatud ka jõuludel. Ilutulestik ja muud müratekitajad toovad nii kodu- kui metsloomadele kaasa palju stressi. Et loomi vähem häirida, kutsume kaaskodanikke üles vältima liigse müra tekitamist.»