Päevakäpp: kõige suurem sõber Tomsi tahaks minna päris oma koju

Tomsi oli hädas kroonilise nohuga, mistõttu pidi ta algselt oma elu puuris veetma. Kui aga kõige targemad arstid ja läbitud ravikuurid ei suutnud välja selgitada, millest see nohu tekkida võis, läks Tomsi suure rõõmuga teiste kasside sekka Pesaleidja kassituppa. Seal leidis ta kohe omale semud ja vabatahtlike paitavad käed. Neist ei saanud eales küllalt. Et aga nohu jäi Tomsit kimbutama, on ta nüüdseks kolinud hoiukodusse, kus kahe nädala järel saabus läbimurre - Tomsi nohu on läinud! Jäänud on vaid naljakad nohisevad hääled, kui Tomsi elevil on või nurru lööb.