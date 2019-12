Päevakäpp: mõnusalt muhe Lõvipoiss otsib päriskodu

Selle kassi kehas on peidus palju muudki kui vaid üks pisike kassike. Temas on lõvi jõudu, kasvu ning ka lõvi ellujäämisinstinkti, sealjuures on tal siiski pehmed siidised käpad, sõbralik iseloom ning väga südamlik silmavaade.

Lõvi peab lugu ka inimese lähedusest, millest annab tunnistust see, et talle meeldib ülekõige magada inimeste jalgade juures. Kui inimesega nunnutamisest aega üle jääb, siis on kassikesel käpad töid ja tegemisi täis ning ta on alati seal, kus midagi toimub. Lõvi peab lugu ka murdmismängudest, seega sooviks kassike väga, et tema tulevases kodus oleks piisavalt mänguasju, mille peal oma lõvi instinkte harjutada.