Uus avastus: koertel on inimkeele häälikutele terav kõrv

Eeldus oli, et kui koer kuuleb midagi enda jaoks uut, reedab ta seda kas väikese kõrva- või silmaliigutusega. Katses ilmnes, et suurem osa koeri, 48 suutis juba sama sõna teisel kuulamisel taibata, et tegu on juba kuuldud sõnaga. Seda ka juhul, kui sõna ütlejaks oli teisel korral teine inimene kui esimesel korral.