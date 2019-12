Lustakad kaadrid Lõuna-Eestist: korrakaitsjad pidasid kinni teel kakerdanud lamba

«Täna öösel ajasid ühtviisi oma silmad suureks nii politseinikud, kes said väljakutse Võru maanteele kui ka üks teel kakerdanud karvik, kui mõistis, et teekond tagasi koduaita tuleb sel korral ette võtta politseibussi kongis,» kirjutati Lõuna prefektuuri Facebooki-lehele tehtud postituses. Sõit vilkuritega masinas kujunes lausa nii mõnusaks, et pärast ei tahtnud villakandja sealt väljagi tulla.