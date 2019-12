Turvakaamera video: aita tuvastada Tallinna bussijaama kassihülgaja

Kassi hülgaja ei osanud arvestada sellega, et tema tegevusi jäädvustavad bussijaama turvakaamerad. Salvestistelt näeb, et esialgu pani mees transpordikastis kassi hoiukappi, kuid võttis looma mõni aeg hiljem välja, jättis ta põrandale ja lahkus. Bussijaama turvatöötajad ootasid kassi omaniku naasmist, kuid kui seda ei juhtunud, andsid nad hiirekuninga üle Loomapäästegrupile.

Loomapäästegrupi juhatuse liige Heiki Valner kinnitas, et kliinikus kontrolliti kassi tervis üle ning talle on juba kodugi leitud — teda ootab innukalt paariaastane laps. Valneri sõnul selgus ka, et kassi hüljanud mees külastas bussijaama juba mõned päevad varem ning paistis maad kuulavat.

Loomakaitseseaduses on kirjas, et looma hülgamine ja abitusse seisukorda jätmine on karistatav rahatrahviga. Kui selgub, kellega tegu, lubab loomapäästegrupp teha politseile avalduse. Kõik vihjed on oodatud telefonile 1414 või help@animalrescue.ee.