Kutsika limpsatus saatis vanaproua haiglasse

Arstidele kurtis naine, et tal on palavik, ta oksendab ning tema jalg valutab. Vereproovi analüüs avaldas, et naiste verest leiti koerte streptokokkbakter, vahendab portaal Limon. Juhtunust avaldati kokkuvõte teadusväljaandes Journal of Emergency Medicine ning uuringu autorite hinnangul on üsnagi tõenäoline, et bakter sattus naise organismi läbi kutsika sülje, mis nahal olevasse haavandisse valgus. Ka naine ise kinnitas, et peab mitut kutsikat, kes tema jalgu tihti lakuvad.