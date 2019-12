Lasnamäe valitsus jätab loomade heaolu nimel ära aastalõpu ilutulestiku

Andres Vään kutsub linnaosa elanikke mitte kulutama ilutulestikule, vaid meenutab, et pühad on heategude aeg. «Ilutulestikust loobumine aitab hoida ka keskkonda ja suurendada ohutust. Just lume puudumisel ohustavad harrastajad nii end kui läheduses viibijaid.»