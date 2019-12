Kingid kotti, maiused lauale: kuidas koertele vahva jõulupidu korraldada

Aasta oodatuim sündmus on jõuluaeg. Tuppa tuuakse kuusk ja kaunistatakse ruumid. Nii nagu lapsed, tunnevad ka koerad koosolemisest suurt rõõmu. Isuäratavate lõhnade lummus muudab nad uudishimulikuks ning rõõmsalt ärevaks. Miks siis mitte korraldada neilegi pidu.

Kuidas korraldada, mida pakkuda ja mil moel tagada turvalisus?

Suuremale jõulupeole peaks kutsuma eelkõige omavahel tuttavaid koeri, kes ei erine oluliselt oma suuruselt. Pidu saab korraldada koerasõbralikes kohvikutes, restoranides ja ka paljud koeraspordiklubid on nõus selleks ruumi rentima. Kui piduliste hulgas on agressiivselt või domineerivalt käituvaid koeri, tuleb nad rihma jätta. Omavahel hästi läbi saavad koerad võivad aga vabalt hullata, peaasi et ruumi jaguks. Las nad siis suhtlevad ometigi segamatult omavahel just nii häälekalt, kui see neile vajalik on.

Ka koerad rõõmustavad kingituste üle. Kingitusteks võiks otsida sobiva suurusega koertele toodetud mänguasju või nuputamismänge, samuti on hea kinkida loomakaupluste kinkekaarte ning loomulikult on menukad ka koerte maiused. Kui koeral on harjumus märgistada, tuleks kaasa võtta koertele toodetud püksikud ja mähkmed — nii tagatakse puhtus ja kord.

Mida oleks õige koertele pakkuda?

Söögiks sobib nii looma-, kalkuni-, kana-, pardi- kui ka ulukiliha. Samuti maitsevad koertele loomade siseelundid - maks, kops, neerud ja südamed. Liha peaks olema küpsetatud või keedetud ilma maitseaineteta. Miks mitte koertele ka lihakas tort valmistada. Lihakihtide vahele on võimalik nii muna, kui ka juur- või aedvilju panna.

Kõik komponendid peab korralikult läbi keetma või küpsetama, et neljajalgsetel külalistel hiljem puhitust ei tekiks. Samuti tekitavad seedeprobleeme viljad, riis, kartul, sool, vürtsid ja muud maitsetaimed. Liha peab olema paraja suurusega tükkideks lõigatud, et koerad suures hoos endale liigsuuri tükke kurku ei tõmbaks. Aed- ja juurviljad on mõistlik püreestada, nii ei söö koerad ära ainult liha. Koerad ei söögi pidudel kuigi palju, kuna eelistavad omavahel hoopis mängida ja lõputult üksteist nuuskida ning taga ajada.

Koerte toitmine peaks toimuma samaaegselt ja jälgida tuleks, et taldrikud oleks üksteisest parajal kaugusel. Nii ei teki koerte vahel asjatult tüli. Järelejäänud toit tuleks kohe põrandalt üles tõsta, et vältida mõne isukama koera ülesöömist. Ruumis peaks mitmes kohas olema jooginõud, sest koerad muutuvad omavahel mängides tavalisest rohkem januseks.

Kui pidutort on söödud, on hea korraldada koertele mõni lustakas mäng. Jõulutunneli läbimine, mille sooritamisel ootab koera lõhnav maius, üllatab ja rõõmustab teda. Torbikutest, mille alla on maiused pandud, võib ahvatluste ala tekitada.

Tore on ka ühine taldrikulakkumise võistlus, kus määritakse taldrikutele natuke pasteeti ja joondatakse koerad ühte viirgu, lastes neil sealt pasteedi lakkumist alustada. Esiteks saab premeerida kolme esimest koera, kes taldrikut lakkudes selle kõige kaugemale suudavad liigutada. Teiseks saaks aga valida kolm koera, kes on taibukad ja panevad käpa või käpad taldrikule ning ei nihuta selmoel üldse lakkudes taldrikut edasi.

Palju elevust tõi 14. detsembril Laitse Graniitvilla kaminasaalis toimunud Chihuahuade trikikooli ja Koeruse trikikoerte ühine aastavahetuse möll. 30 koera ja nende omanikud lustisid täiel rinnal Tauno Kangro suure kuuse ja sooja kamina ääres. Tublid trikikoerad said jõulukingiks maiusepakid. Heledakarvalised koerad said kingituseks Lehto Peat soovee šampooni ja tumeda karvaga koerad turbašampooni.

Sellel peol tegime korraliku vimka koeraomanikele - nemad said nimelt oma kingitused kätte enda koera lemmiktrikki näidates. Muidugi sai nalja kuhjaga, kingituseks said omanikud aga šokolaadi ja meie oma trikikoerte fotodega kalendri «Superstaarid 2020».

Lusti jagus kokku kolmeks tunniks ja ega rohkem polekski jaksu olnud — pidu koos 30 koeraga on tõesti hoogne. Fotodel pidutsevad koerad on omavahel tuttavad, sest nad on trennikaaslased ning on koos Agilitrick rajal jooksnud juba kaheksa aastat. Sama pikalt oleme ka koertele jõulupidusid korraldanud. Hoogne trennihooaeg algab meil taas uue aasta teisel nädalal ja nii suveni välja.