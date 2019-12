Loomus kutsub jõulude eel üles allkirjastama foie gras’ keelustamist toetavat petitsiooni

«Kuna foie gras' tarbimise kõrghooaeg on jõulud ja aastavahetus, on just see aeg sobivaim, et levitada teavet foie gras’ julmast tootmisprotsessist,» ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. «Petitsioonile kogutud allkirjadega pöördume üheskoos GAIAga tuleva aasta alguses Eesti vabariigi valitsuse ja maaeluministri poole, et nad aitaksid kaasa sunniviisilise söötmise keelustamisele kogu Euroopa Liidus.»