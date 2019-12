Ideed otsas? Siin on kingid, millega loomadele ja omanikele pühaderõõmu tuua

PetCityst leiab nii kassidele , koertele kui ka väikeloomadele taskukohaseid kingipakke. Eriti sobilikud on need näiteks küllaminemiseks või juhul, kus kingitusega oled tõeliselt hiljaks jäänud. Kingipakkides on mänguasi, maius, konserv ja lisaüllatus.

Kui koeraomanike maitsed on seinast seina, siis kassiomanike kindel hulgas populaarseimad on Applaws konservid. Valik on väga lai ning kui sinu kass seda veel proovinud ei ole, siis on see kindlasti väga hea kingitus. Külla minnes tasub haarata erinevaid maitseid ja kingikotti pista näiteks kana- ja kalamaitselised konservid.