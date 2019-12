Video: Kohilas autolt löögi saanud kodukakk tegi läbi imelise taastumise

Linnu oma hoole alla võtnud Merilin Laud leidis, et tõenäoliselt oli kakk autolt löögi saanud. Mõned tema sulgedest olid katki ja silmad kogu aeg kinni. Et pakkuda kodukakule parimaid tingimusi taastumiseks, viidi ta ühingu Järvamaa piirkonnajuhi Virge Võsujala juurde Paidesse.

Koheselt oli näha, et taastumine tuleb pikk, kuid Virge tänu kannatlikkusele ja hoolitsusele oli õige pea märgata ka esimesi paranemise märke. Tasapisi muutus lind aktiivsemaks ja hakkas silmi avama. Oli suur rõõm näha, kuidas tal iga päevaga enesetunne paraneb. Nüüdseks on kakk täielikult taastunud, elussöögi püüdmise test sooritatud hindele 5+ ja uks vabadusse lahti.

Väikeseks probleemiks kujunes aga asjaolu, et Virge juures on elu hea ja puur nii mõnus ja mugav, et kakk otsustas püsielanikuks hakata. Kahjuks aga nii ei saa — looduses iseseisvalt hakkama saav lind peab vabadusse minema. Seega ei jäänudki Virgel muud üle, kui kakk puuris kinni püüda ja sobilik vabastuskoht välja valida. Vaeseke oli segaduses ega saanud üldse aru, mis temaga varahommikul tehakse, kuid lendu ta läks.