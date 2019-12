Loomakaitsjad panevad Marina Kaljuranna oksjonile

«Heategevuslik jõuluoksjon toimub juba kolmandat aastat järjest. Tegemist on hea võimalusega soetada ainulaande jõuulkink lähedasele ja samal ajal teha head. Väga hea meel on näha, et meie üritusega tulevad kaasa mitmed põnevad ettevõtted. Kõigil on võimalus teha just nii oma jõuluheategu,» kommenteeris oksjoni korraldaja ja ELS-i juhatuse liige Kaisa Kaljurand.