AITA LEIDA! ⟩ Lääne-Virumaal läks kaduma saksa lambakoera välimusega Loki

Loki on segavereline, ent meenutab saksa lambakoera. Emane koer on ka kiibistatud ja reageerib oma nimele. Loki perenaise Anu sõnul ei ole ta tige, pigem soovib hirmsasti kõigiga mängida.

Piirkonna elanikel palub Anu lahtiste silmadega ringi vaadata — alati on võimalus, et koer võib mõnes aias ringi olla või võttis ta oma hoole alla inimene, kes kuulutusi märganud ei ole ning internetti ei kasuta. Välistada ei saa ka võimalust, et koer on varastatud.