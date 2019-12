Video: kalamehed pidid sekkuma kotka ja kaheksajala võitlusse

Üks meeskonnaliikmetest, John Ilett, sõnas, et esialgu vaatasid nad ebatavalist pilti lihtsalt pealt, teadmata kas sekkuda või mitte. «Me teame, et looduses asjad nii käivadki ja ellu jäävad vaid tugevad,» sõnas Ilett. «Aga samas oli südantlõhestav näha, kui väga kotkas vastupanu üritada püüdis.»

Seetõttu jõuti ühisele otsusele lindu aidata. Vaikselt seilati kaheksajale lähemalt ning pika, konksuga teiba abil hakkas Ilett kaheksajala haarmeid linnu küljest lahti tõmbama. See andis kotkale võimaluse ennast täielikult lahti rabeleda ja kaldale pääseda.

Iletti sõnul on ta pea kaks aastakümmet kalamehena leiba teeninud ja nii mõndagi huvitavat näinud, kuid selline vaatepilt oli temagi jaoks esmakordne. Kalamees teab, et nii mõnegi inimese arust oleks ta asja sinnapaika jätma pidanud, kuid leiab, et vähemalt läksid mõlemad asjaosalised lahku ilma ühegi kriimuta ning kaastunne loomade ja lindude suhtes ei ole mingi häbiasi