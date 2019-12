SOS! Üheksa aastat oodanud stressis Niff peab esimesel võimalusel kodu leidma

Umbes kahekuusena püüti ta koos emme ning venna-õega kinni Tõrva kassikolooniast. Olude sunnil elas pere mõnda aega ajutisel pinnal hoiukodu ootel – pole just kodu, aga soe ja ohutu ikka. Kassilaps, kes esialgu oli väga arglik, õppis paari kuu möödudes inimest nii palju usaldama, et julges hoiuperenaisele lähemale hiilida ja kätt nuuskida. Ja loomulikult oli pisike Niff ninast sabaotsani täis mängulusti ja uudishimu. Kassike kolis hoiukodusse, kui sinna ruumi juurde tekkis, aga selline elumuutus oli argliku preili jaoks hirmutav.

Nende pikkade aastatega on Niff sirgunud kauniks ja iseseisvaks preiliks. Ta on üks nendest kassidest, kes otseselt inimesega miilustama ei tule – tõeline kass, kes kõnnib omapead. Niff nuusutab küll inimese kätt ja lubab enese käpale ka pisikese pai teha, aga rohkem end sasida ei lase. Ja endiselt on ta uudishimulik ja lustiline – turnib kõrgustes, avab kappide uksi, et sisse piiluda ja mängib oma kassimänge. Lisaks meeldib talle ka pisemate kaaslaste eest hoolitseda.