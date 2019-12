Appi, koer on jooksus!

Et vältida oma neljajalgse sõbra kadumist, saab ise selle ennetamiseks palju ära teha. Esmalt võiks planeerida pikemad jalutuskäigud valgele ajale, mil nähtavus parem ning mitte jätta hirmul koera ilutulestiku perioodil üksi. Lisaks saab jalutama minnes kasutada põgenemisvastaseid jalutamistarvikuid, näiteks Hurtta trail jalutamistrakse. Spetsiaalsed jalutamistarvikud on varustatud mitmete kinnituskohtadega ja helkuritega. Lisaks saab suure põgenemissooviga koerte puhul kinnitada rihma külge GPS seade. Veendu, et koeral oleks kiip, mis kantud lemmikloomaregistrisse. See võimaldab jooksu pannud koera leidjatel ta koju tagasi toimetada.