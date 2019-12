Ahvipäev rikastab loomaaia primaatide toimetusi erinevate kingitustega

«Vihmamets on primaatide elu alus ja selle hävimisega kaasneb ahvipopulatsioonide langus. Näiteks on pintšetamariinid kaotanud 95% oma kunagisest levilast ja nüüdseks on see liik kriitiliselt ohustatud. Õnneks panustavad loomaaiad mitme primaadiliigi alalhoidu ja ka Tallinna loomaaia pintšetamariinide perre sündis hiljuti kaks pojakest. Kuigi praegu on meie tamariinide tähelepanu peamiselt järglaste kasvatamisel, tahavad ka nemad natuke vaheldust ja läbi keskkonnarikastamise seda neile pakumegi,» kommenteeris ahvipäeva eel Loomaaia Noorteklubi eestvedaja Karmel Ritson.