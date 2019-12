Pane tähele: lemmikule ohtlikud pühadetoidud

Jõulud ja aastavahetus on loomkliinikutes kiire aeg. Just sel perioodil on lemmikutel rohkem seedehäireid ja mürgistusi, mille põhjusteks on neile ohtlikud pühadetoidud. Tuletame koos meelde, mis on need armastatud ja maitsvad toidud, mida lemmikuga jagada ei tohi.