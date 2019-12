Fotod: PPA valis välja parima teenistuskoera ja koerajuhi

Tõnu Kohver on kogenud politseinik, kes on koos Uljasega osalenud välismissioonidel ja leidnud narkootilisi aineid, jagab Ida prefektuur sotsiaalmeedias. Uljas ja Tõnu on tabanud röövpüüdjad ja leidnud asitõendeid. Frontex raames välismissioonidel viibides on nad tabanud ebaseaduslikke piiriületajaid ja kinni pidanud kurjategijaid.