Kolmekäpaline Jüri seisab saatusekaaslaste eest

Teame, et kõikidel loomadele ei pruugi selline õnn naeratada. Võib juhtuda, et loomad ei leia aastaid omale päris oma inimest. Mõne eluküünal kustub enne kui saab teada, mida õnnelik elu tähendab. Kõige keerulisem on kodu leida just loomadel, kes füüsiliselt ei sarnase oma tavaliste liigikaaslastega. Kuid loomakaitsjad annavad iga päev endast parima, et kõik loomad saaksid elu mida nad väärivad