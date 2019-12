Video: kuula, millist kurdistavat häält teeb maailma kõige valjem lind

Lõuna-Ameerikas elavad valge-kellalinnud on küll üpriski väikesed, kuid nende tekitatud heli tase võib ulatuda 125 detsibellini. See põhjustab kõrvadele füüsilist valu ning on võrreldav õhku tõusva reisilennuki Boeing 747 kõrval seismisega.