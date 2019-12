Video: karu valis talvekorteriks eramaja keldri

Küllap puges karu maja alla hetkel, kui sinna viiv luuk lahti oli jäänud. Et tegu pole loomale sobiva kohaga, kutsusid majaomanikud appi karude päästeorganisatsiooni BEAR League.

«Keldrid on karude jaoks ligitõmbavad kohad, sest meenutavad koopaid,» selgitas BEAR League'i tegevdirektor Ann Bryant. «Need on pimedad, vaiksed ja kuivad — mitte ükski karu ei suuda nii mõnusale kohale ära öelda.»

Bryant lubas järgmisel päeval isiklikult kohale tulla, kuid juba samal õhtul andsid majaomanikud talle teada, et keldris on vaikne ning karu tõenäoliselt lahkunud. Seetõttu sulgesid nad luugi ja läksid rahuliku südamega magama.

Karu oli aga jätkuvalt keldris ning kui ta öösel häälitsema hakkas, said majaomanikud õudusega aru, et olid suure looma luku taha pannud. «Nad tundsid end karu keldrisse sulgemise pärast kohutavalt halvasti,» sõnas Ann Bryant, kes järgmisel päeval esimese asjana olukorda uurima läks.

Bryanti sõnul olid majaomanikud ääretult meeldivad ning karu pärast mures. Karupäästja, kes selliste juhtumitega regulaarselt kokku puutub, puges teisest sissepääsust keldrisse ja kasutas gaasipasunat, et mesikäpp lahkuma hirmutada.

Mõnda aega oli kõik vaikne, kuid lõpuks ilmus karu avause juurde, vinnas end välja ja põgenes metsa. Selgus ka, et tegu polnud Bryantile võõra karuga — suure musta metsaotiga on BEAR League varemgi kokku puutunud ning Bryanti sõnul on tema meelistegevuseks kohalike restoranide prügikastides sobramine.