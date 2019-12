Test teravsilmadele: kas leiad pildilt üles kaks lumeleopardi?

Lumeleopardid on erakliku eluviisiga tegelased, mistõttu on nende looduses märkamine haruldane. Seda raskendab veelgi asjaolu, et need graatsilised kiskjad sulanduvad ümbritseva keskkonna värvidega ideaalselt ühte. Fotograaf David Jenkinsil õnnestus pärast kahte nädalat Himaalaja karmis kliimas ootamist näha aga lausa kaht leopardi. Kas sina leiad nad tema tehtud fotolt üles?