Tee jõuluks head: väike MTÜ kutsub koduta loomade toetuseks mõeldud oksjonile

Cats Help MTÜ vabatahtliku Liivi Kassihhini sõnul tekkis oksjonite korraldamiseks ühel hetkel vajadus, sest ühingule on kasside toetuseks saadetud üpriski palju asju ning regulaarselt võtavad nendega ühendust firmad ja eraisikud, kellel on soov samuti aidata.

«See, et MTÜ-d oksjone korraldavad, ei ole iseenesest haruldus, kuid siiani on seda tehtud väikeses mahus,» rääkis Kassihhin. «Meie otsustasime asjaga järgmisele tasemele minna ja eraldi keskkonna luua, et oksjonid muude teemade vahele ära ei kaoks.» Ta lisas ka, et nii mõnigi tundlikum inimene tahab küll aidata, kuid ei suuda igapäevaselt näha kurbade, külmetavate ja haigete loomade pilte. Oksjonilehel ühtegi sellist tegelast ei kohta ning seal ei otsita loomadele ka kodusid.

Kassihhin tõdes, et huvi on olnud üllatavalt suur ning inimesed teevad loomade heaks väga usinalt pakkumisi. Palju on ka neid, kes on lehte nähes avaldanud soovi oma käsitööd ja muud huvitavad panustada. Müügiartiklite seas leidub nii käsitöömaiuseid, ehteid ja jõulukaunistusi, kui ka suuremaid ettevõtmisi — üks disainifirma on oksjonile annetanud sisekujundusprojekti vabalt valitud ruumile.

Seda, et MTÜ rahaliselt mugavustsooni jõuaks, Kassihhini sõnul lähiajal ei juhtu, sest hädas loomade hordid otsa ei saa. Oksjonikeskkond on ennast tavaannetuste kõrval aga juba tõestanud: esimene pakkumine lükati käima novembri alguses ning tänaseks on loomasõbrad ostnud enam kui 800 euro eest tooteid.