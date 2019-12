Päevakäpp: täiuslik hurmur Bonzo röövib kodu leidmiseks südameid

Just selliseid katkendlikke lauseid Kasside Turvakodu vabatahtlikud viimased päevad räägivadki, sest nende hoole alla on jõudnud Bonzo, kes on pehmelt öeldes hurmavalt hullutav! Missugune manisk! Missugune kasukas! Ja vau, milline iseloom!

Vabatahtlikel lihtsalt pole sõnu! Nemad on küll nii võlutud, et need vähesed, kes neist suudavad veel rääkida, ülistavad Bonzot taevani ja ülejäänud 99 protsenti lihtsalt vaikivad ja vaatavad armastava pilguga ühte kohta — Bonzot!

Aga mis siin ikka kiidelda. Mine parem ise Bonzot vaatama ja saad sekundiga aru, millest me räägime! See hurmav kassipoiss on lihtsalt nii sõbralik, julge, paimaias, hurmav, seikluslik, kokkuhoidev... See nimekiri on lõputu, sest Bonzo tundub lihtsalt täiuslik! Veendu sinagi selles, et Bonzo on hurmav! Mine tea, ehk oled just sina see õnnelik, kes endale kiisu-jackpoti võidab ja Bonzole päriskodu saab pakkuda.