100 PILTI ⟩ Uueks aastaks uus elu: sada Eesti varjupaigalooma, kes tahavad päris koju

Suurest, sajast loomast koosnevast galeriist leiab kasse-koeri üle kogu riigi. Oma hoolealused on näitamiseks välja pannud Varjupaikade MTÜ seitse varjupaika — Läänemaa, Pärnu, Tallinn, Valga, Viljandi, Virumaa ja Võru — ning Tartu Koduta Loomade varjupaik.

Kui mõni armas neljajalgne oma välimusega sinu pilgu püüab, leiad tema nime ja koduks oleva varjupaiga foto kirjeldusest. Mõnel neist veel nime polegi, kuid kõigi kohta on varjupaigad lahkelt valmis lisainfot andma. Ära unusta galeriid ka oma sõprade ja tuttavatega jagada — ehk on just nende seas keegi, kes mõnele ootajale päris oma kodu kingib.