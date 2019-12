Tähtis teada: kuidas ohustavad koeri kuuseokkad?

Kuuseokste närimine võib mõnele koerale palju huvi pakkuda, kuid seedesüsteemi sattunud okkad põhjustavad seal paksu pahandust, sest loom neid seedida ei suuda. Vähe sellest, et kuuseokkad võivad põhjustada soolesulguse — need ärritavad ja vigastavad ka seedeelundeid. Seetõttu hoia koer kuusest eemal ning korista kõik maha kukkunud okkad ka põrandalt. Tasub silmas pidada, et ohtlikud ei ole ainult päriskuuse-, vaid ka kunstkuuskede okkad.

Mida rohkem kuuseokkaid koer sisse ahmib, seda suurem on võimalus, et ta need välja oksendab. Ka see näitab, et käes on viimane aeg arsti juurde minna. Oksendamist võib esile kutsuda ka kuusevee joomine — kui puu hooldamisel on kasutatud kemikaale, imbuvad need vette ja ei mõju su lemmikule mingil moel hästi.