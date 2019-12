Kuidas leevendada lemmikul aastavahetuse stressi?

Mürakartust leidub loomadel kahte tüüpi – kaasasündinud ning tekkinud. Loomu poolest kardavad loomad müra, kuna see võib tekitada neil tänu inimesest paremale kuulmisele valu. Tekkinud hirmu puhul on lemmikul halb kogemus mürarikka olukorraga. Mõlemal juhul läheb loom paanikasse.

Ettevalmistus on omaniku kohustus

Hea võimalus pühadeks valmistuda, on kasutada koeratreeneri abi. Koolitajad oskavad anda näpunäiteid, kuidas aidata koeral uusaastaöö stressivabalt mööda saata. Oluline roll on omanikul, kelle võimuses on loomale hirmutekitavaid olukordi ennetada ja vältida.

Et koertel on kombeks hirmu olukorras ära joosta, peaks koera rihm olema terve ja kvaliteetne. Kulunud rihma võib koer paanikas katki tõmmata. Eriti hea on kasutada koertel ärevusvastaseid jalutusrihmasid või kehatrakse, mis pakuvad omanikule suurema kontrolli. Lisaks on oluline, et loomad oleksid kiibistatud. Nii on suurem võimalus, et hirmunud lemmik leiab hiljem tagasitee koju. Koerte ja kasside jaoks on saadaval ka looduslikud toidulisandid ja rahustavad difuusorid, mis aitavad tugevdada lemmiku närvisüsteemi.