Koeraga parimaks sõbraks saanud orvust kaelkirjakupoeg suri ootamatult

Internetis kiirelt populaarseks saanud kaelkirjaku eest hoolitsenud päästekeskus The Rhino Orphanage teatas Facebookis, et esimesed märgid Jazzi õnnetust olukorrast ilmnesid kaks päeva enne tema lahkumist. Loomal tekkisid tasakaaluhäired ning ta oli ebatavaliselt loid. Vaatamata veterinaaride pingutustele kukkus Jazz ühel hetkel kokku ja tema silmad täitusid verega.

Jazzi parim sõber, valvekoer Hunter sai aru, et midagi oli valesti ning jäi kaelkirjaku kõrvale tema viimaste hetkedeni. Peale seda istus koer mõnda aega tühjaks jäänud boksi ukse juures ning suundus siis talitajatelt lohutust otsima.

Kaitsekeskuse asutaja Arrie van Deventeri sõnul on nüüd teada, miks Jazz ema poolt hüljati — küllap teadis vanaloom kohe, et pojaga on midagi valesti ning jättis ta vältimatut lõppu ootama. Vedelikupuuduses kaelkirjaku leidis kohalik farmer, kes temast päästekeskusele teada andis.