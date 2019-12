Südantsoojendavad kaadrid: naine tabas kihlatu koeraga armsat hetke jagamast

Lady perenaine Jen Anderson selgitas veebilehele The Dodo, et Lady ei jää omanikest sammugi maha ja kui vähegi võimalik, tahab ta nende süles olla. «Lady on suur hellik, püüab meile alati heameelt valmistada ja jagab igal võimalusel ilaseid koeramusisid,» rääkis Jen. «Mina ja Tony armastame Ladyt oma teisi koeri rohkem, kui suudaksime sõnadesse panna.»

Ei Lady ega Tony märganud, et Jen neid jälgis ning sestap pidas naine paremaks sama vaikselt lahkuda, et armsat hetke mitte rikkuda. «Ma olin õigel ajal õiges kohas — vedas, et ma neid kahte nii toredal hetkel näha sain,» rõõmustas Jen. «Leidsin omale õige kaaslase ja paistab, et Lady tunneb täpselt samamoodi.»