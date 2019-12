Kriitiline olukord: Pesaleidja kasse kimbutab taas surmav parvoviirus

Täpselt nädalaga on Pesaleidja hoolealuseid kliinikutesse läinud kaheksa. Kõik on saanud testidel tugeva positiivse vastuse ning on parvokandjad ja -põdejad. Kassituppa on tellitud sadade eurode eest kiirteste ja ravimeid, et veidigi ebatavalisema käitumisega kassid saaksid kohe diagnoosi ning vajadusel esmase abi. Tõsi — kassitoas on veel parvoviirusesse nakatunuid kasse, kes lihtsalt ei ole kliinikusse jõudnud.

Ainuüksi kaheksa kassi kliinikuvisiidid on maksma läinud tuhandeid eurosid. 6. detsembril oli arve summaks täpselt 3238,81 eurot, ent samal õhtul sai viidud kiirabisse kassilaps Keit. Tagasi ta sealt enam kunagi ei tule, kuid arve kerkis veelgi.

«Me oleme terve see nädal aega olnud sügavas leinas,» kirjutas Pesaleidja sotsiaalmeedias. «Hirmuga vastame kliinikukõnedele, sest kardame alati neid kõige valusamaid uudiseid. Ja eks me kardame neid ikka seetõttu, et me saame neid palju.»

Pesaleidja on taas olukorras, kus on vaja loomasõprade abi. 3000 eurot on vabatahtlikele suur ja hirmuäratav. See on summa, mida neil ei ole tagataskust võtta. Ent kliinikutele tuleb töö eest tasuda ja sellega ei saa pikalt viivitada.