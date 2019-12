Päevakäpp: elurõõmsa Hera nurrumootor töötab kui õlitatult

Tema hoiupere teadis aga, et see hirmunud pilk nendes kuldkollastes silmades asendub kiiresti krapsakuse ja elurõõmuga.

Möödusid loetud nädalad ning hirmunud Herast on saanud üks tõeliselt vahva tegelane, kes oma siiruse ja südamlikkusega kõigi südameid hullutab. Hommikuti on Hera täielik musipall – uniste silmadega Hera vongerdab inimest nähes rõõmust saba ja ei teagi, millisesse asendisse end inimese jalge ette visata, et ikka kõik kohad pai saaksid!

Päevasel ajal on Hera krapsakas mängija ja ka väike unimüts – mida muud siis teha sel ajal, kui hoiupere tööl on? Kuid laiali lennutatud pallid ja lohku magatud pesad annavad märku, et Hera on päeval olnud üks väike röövlitütar, kes elumere lainetel seilanud.

Õhtuti aga on Hera tõeline kaisukass, kes päevaga kogunenud väsimuse ja stressi ära viib. Siis armastab Hera teki sisse kaissu pugeda, nurru põristada, ninamusisid anda ja oma väikseid käpakesi rõõmust sõtkuda. Muidugi tasub ära märkida, et väikse vahva Hera nurrumootor töötaks vist küll kogu aeg – nii kui Hera inimest näeb, läheb see nurrumootor täisvõimsusel tööle. Ikkagi õlitatud värk!