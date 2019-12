Lustlikud kaadrid: jõehobu Pupa sai sünnipäeval nautida mõnusat dušši

Et sünnipäeval külaliste ees igati viks ja viisakas välja näha, sai vägagi veelembene Pupa oma heameeleks nautida värskendavat dušši. Ilma ei jäänud ka kaasa Holger, kes tähistas sel aastal lausa juubelit: maikuu lõpus sai ta 45-aastaseks.

Dušš dušiks, kuid kääbusjõehobudel on puhtusest oma ettekujutus. Niipea kui talitaja on boksi, basseini või aediku puhtaks küürinud, märgistatakse see kohe uuesti. Mida puhtamaks nühib talitaja, seda tugevamalt märgistab loom. Oma territoorium – oma lõhn. Nii peab olema!