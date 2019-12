Päevakäpp: pisike triibik Mirri päästeti Narva tänavatelt

Väikene Mirri saabus turvakodu vabatahtlike hoole alla Narva tänavatelt, kus ta ringi eksles. Oi, kui valesti oleks võinud kõik minna, kui Mirrit õigel hetkel poleks märgatud, sest külmad ja karged sügisilmad olid just saabunud. Tundub, et Mirril on päris isiklik kaitseingel, kes õigel ajal õiges kohas oli ning kassipiiga teele ühe kassisõbra saatis.

Mirri on nüüdseks jõudnud pealinna hoiukodusse. Ta on saanud kõik vajalikud terviseprotseduurid parasiiditõrjest kiibini ning selgeks on õpitud ka kõik heade kasside kombed ja muidugi ka käputäis kassipojakrutskeid. Mirri on igati valmis päris oma koju minema, kuid kuhu minna? Kas äkki võiksid sina olla see, kellele Mirri oma südame kingib?