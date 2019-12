GALERII JA VIDEO ⟩ Väärarengud ja parasiidid — Sauel keldrist päästetud kasside käsi ei käi just kõige paremini

Elektri ja kütteta elumaja keldrist sel teisipäeval välja toodud kassidega on Loomapäästegrupi juhatuse liikme Heiki Valneri sõnul probleeme kuhjaga — loomi on palju, kuid kohti kus neid hoida tuleb taga otsida tikutulega. Järgmisel nädalal suureneb kasside hulk veelgi, sest Loomapäästegrupp saab oma hoole alla veel viis kassi, kes Sauelt mõned päevad varem minema viidi.

«Praeguseks oleme jõudnud kliinikus ära käia umbes kümne kassiga, kes on saanud ussirohu ja parasiiditõrje,» selgitas Valner. «Kardame väga, et mõne kassi organismis võib oma aega oodata parvoviirus.»

Hirm viimase ees on raskendunud ka hoiukodude leidmist, sest sobivad kohad on vaid sellised, kus mõnd lemmiklooma juba ei ela. Olukorda aitab aga kontrolli all hoida vaid täielik karantiin ja seda seni, kuni kõik kassid tervenevad.

Üks ehmatavamatest juhtumitest on «Tilluke Pime» — väärarenguga kass, kes lisaks puuduvale nägemisele ka ühes silmakoopas paikneva lihaja moodustisega toime tulema peab. Kasse Sauel pidanud kassikuningannaks tituleeritud Katrin Gaver korjas tollele kiisule juba enam kui aasta tagasi annetusi, kuid ravile loom ei jõudnudki.

Kogu kassikarja ravimise maksumus on murekohaks, kuid Valner loodab, et vähemalt loomakliinikule nad võlgu ei jää. Kui muudmoodi ei saa, tuleb raha laenata tuttavatelt. Peaasi, et raviarved tasutud oleks. Loomapäästja hinnangul peegeldab Saue kasside probleem meie ühiskonda — kolooniaid tekib jätkuvalt juurde, sest suur osa eestlasi ei suvatse oma õues käivaid kasse jätkuvalt kastreerida-steriliseerida.

Millised tagajärjed ootavad aga Katrin Gaverit, on veel vara öelda. VTA juhtivspetsialist Harles Kaup, kes ka ise Saue eramut külastas, sõnas, et praegu ootavad nii nemad kui ka Põhja prefektuuri uurijad kasside ülevaatuse ametlikku protokolli.

«Tänaseks oleme tegutsenud Loomakaitseseadus § 64 alusel, mis käsitleb looma äravõtmist nimetatud seaduse nõuete olulise rikkumise korral, kui looma jätmine omaniku juurde ohustab looma tervist või elu,» ütles Kaup ja lisas, et järgnevad sammud menetluses saab teha tuleval nädalal.